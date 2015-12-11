البابا تواضروس: المصريون يحبون الدين ولكنهم يرفضون الحكم الدينى

قال البابا تواضروس إن المصريين يحبون الدين ولكنهم لا يقبلون أى حكم باسم الدين مضيفًا أن الشعب المصرى قام بتصحيح مساره، وأننا رأينا ملايين الناس يعبرون عن رأيهم وحياتهم وبدأت صفحة جديدة فى مصر

وأضاف خلال استقباله البطريرك مار بشارة الراعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية بلبنان، إن مصر بدأت فى مسارها الصحيح من مشروعات، فتم افتتاح قناة السويس كهدية من مصر للعالم من أجل التجارة العالمية واستكملنا المسيرة بمشروع أكبر هو تنميه إقليم قناة السويس "شرق بورسعيد"، مشددا على أن مصر تقدم للعالم شهادة صادقة للسلام والبناء لكل شعوب العالم.

وانتهت منذ قليل، زيارة البطريرك مار بشارة الراعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية بلبنان للكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث كان البابا تواضروس فى استقباله، وخلال اللقاء قدم الكاردينال الشكر للبابا تواضروس على حسن استقباله وقال للبابا أنتم تحملون فى قلوبكم كل مصر والكنيسة القبطية هى حامية المسيحية فى مصر وحامية لحضارتها وثقافتها.

وأضاف الراعى أن الأنظمة السياسية تتغير وتظل الكنيسة كما هى، مؤكدا أن الكنيسة القبطية هى ضمانة مصر والسد المنيع الذى يحميها، وأن الكنيسة القبطية نشأت وكأنها المهد الذى ينتظر يسوع هيأت مهداً للرب ومكاناَ لاستقبال العائلة المقدسة.

وأكد الراعى أن الكنيسة القبطية تكبر وتنمو مثل خشب الأرز، فقد كانت مصدرا للقوة عبر العصور وقدمت مثالا رائعًا للحياة مع مواطنيها.

من جانبه، قال البابا تواضروس للكاردينال أن الكنيسة القبطية لها وجود فى مصر قبل ميلاد المسيح بأكثر من 700 عام، من خلال ما ذكر من نبوات أنه فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى أرض مصر وعمود عند تخومها، وتحققت عندما جاءت العائلة المقدسة فى هروبها بعد الميلاد إلى مصر

وتابع البابا: وتحققت هذه النبوة وسكنت العائلة المقدسة فى مصر فى الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب حتى تأسس مذبح كنيسة بيد المسيح وهو موجود فى دير المحرق مؤكدا أن العائلة المقدسة تجولت فى مدن كثيرة وشوارع كثيرة وتباركت بلادنا بهذه الزيارة التى استمرت ثلاث سنين ونصف.