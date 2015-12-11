تأجيل قطع المياه عن مناطق "حدائق أكتوبر وابنى بيتك" إلى ظهر الأحد لمدة 24 ساعة

أكد المهندس حنفى محمد، رئيس شركه مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تقرر تأجيل قطع المياة عن مناطق "حدائق أكتوبر، وابنى بيتك 1-2-3-4-5، ومحور الشركات"، لتصبح ابتداء من الساعة 12 ظهر بعد غد الأحد ، وحتى الساعة 12 ظهر الاثنين المقبل.

وكانت الشركة أعلنت مسبقا أنه سيتم قطع المياه من الساعة 12 ظهر غد السبت، وحتى الساعة 12 ظهر الأحد المقبل، نظراً لأعمال ربط خطى مياه الخارجين وقطرهم 1000 مم من محطة مياه أكتوبر الجديدة على الخط القائم قطره 1100 مم.

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