سرقة 35 جهاز تابلت وشاشة عرض من داخل مدرسة ثانوية بدار السلام سوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام شرق سوهاج، بإشراف العقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق التحريات لكشف غموض سرقة "35 جهاز تابلت"، وشاشة كمبيوتر من داخل مدرسة الثانوية الصناعية بناحية الكشح، دائرة المركز.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بسرقة أجهزة من داخل غرفة بمدرسة الثانوية الصناعية واتهام العامل بالمدرسة بالإهمال.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد هيثم الحجيرى، معاون أول مباحث مركز شرطة دار السلام بتلقى المركز بلاغا من رأفت شكرى محارب "52 سنة" مدير مدرسة دار السلام الثانوية الصناعية الكائنة بناحية الكشح ويقيم بشارع عبد المنعم رياض – دائرة قسم أول سوهاج، ‏‏ وأبو زيد السيد العطيفى 52 سنة وكيل شئون الطلاب بذات المدرسة – ويقيم بناحية أولاد سالم بحرى – دائرة المركز، باكتشافهما سرقة [عدد " 35 " جهاز تابلت – شاشة كمبيوتر ماركة سامسونج ‏ عن طريق خلع حلق الباب من الغرفة الخاصة بهم.

كما اتهما "منصور. س.ح. م" 49 سنة "عامل بالمدرسة بالإهمال والتقصير، وبسؤال الأخير قرر أنه شعر بحالة إعياء وغادر المدرسة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، اتخذت كافة إجراءات النشر عن المسروقات بأوصافها، ‏وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط الفاعل والمسروقات.

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>تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 14051 جنح المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة. ‏