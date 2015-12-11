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العثور على جثة طالبة فى مياه مصرف إحدى القرى بعد أيام من تغيبها بالشرقية

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العثور على جثة طالبة فى مياه مصرف إحدى القرى بعد أيام من تغيبها بالشرقية العثور على جثة طالبة فى مياه مصرف إحدى القرى بعد أيام من تغيبها بالشرقية
تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة بمياه مصرف قرية الحبش دائرة المركز، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق برئاسة عبد الكريم عثمان رئيس النيابة.

تلقي اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى بالشرقية، إخطار من الرائد أحمد غازي رئيس مباحث الإبراهيمية، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة بقرية الحبش.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لفتاة تدعى "أ خ ا" 17 سنة طالبة، ومقيمة بقرية تابعة لمركز كفر صقر، وأن أسرتها حررت محضرا بغيابها منذ عدة أيام، وأنه توجد شبهة جنائية فى وفاتها، وتم انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة.

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مصر 365