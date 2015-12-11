غدًا| استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «مركب الوراق الغارق»

تستكمل غدًا السبت، محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف، محاكمة المتهمين في قضية “مركب الوراق الغارق”، والذي راح ضحيته 40 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين، هم رضا السويسي، صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري، حمدة عبدالمعتمد، تُهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.

وكان مركب نزهة نيلية بالوراق، قد غرق في يوليو الماضي، وذلك عقب اصطدامه بصندل نهري، يستخدم في نقل البضائع، م اأدى إلى مقتل 40 شخصًا من بينهم أطفال ونساء.