جندى سعودى يلتقط "سيلفى" لحظة قصف معسكرات للحوثيين باليمن

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لجندى سعودى التقط صورة "سيلفى" لحظة توجيه المدفعية السعودية ضربات ضد الميليشيات الحوثية، عند الحدود مع اليمن،وظهر الجندى السعودى محاطا بالآليات العسكرية من خلفة، وسط استنفار الجنود.

وتواصل قوات التحالف العربى منذ أكثر من ستة أشهر غارات جوية مكثفة فى عدة محافظات يمنية ضد مواقع ومعسكرات وتجمعات للمسلحين الحوثيين وقوات على عبد الله صالح الموالية لهم، والتى أسفرت عن سقوط خسائر بشرية ومادية فادحة فى صفوفهم.

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