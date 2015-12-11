مقتل 20 إرهابيا من تنظيم داعش بنيران عراقية بالرمادى

>قتلت القوات العراقية 20 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابى اليوم الجمعة بمحيط مدينة الرمادى فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة ان"القطعات العسكرية التابعة للفرقة الثامنة تمكنت من قتل 18 إرهابيا والاستيلاء على رشاشتين بى كى سى ودراجة نارية، فضلا عن تدمير أخرى أثناء التقدم لتطهير حى الأرامل جنوبى الرمادى مركز محافظة الأنبار.

وتمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات الجزيرة من قتل ارهابى انتحارى قبل تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بعد محاولته استهداف القطاعات العسكرية فى قرية السفرية فى "الكيلو 160" بالانبار".

كما دمر طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات الجزيرة مركبة مدرعة مفخخة لداعش كان يقودها انتحارى قادمة من منطقة "كبيسة" بالأنبار كانت تريد استهداف رتل سيارات للوقود والمواد الغذائية خلال توجهه إلى منطقة "الكيلو 160".