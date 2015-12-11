مانويل فالس: ملاحقة الإرهابيين فى ليبيا على خارطة فرنسا لمواجهة المتطرفين

>أشار رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، خلال حديثه الذى أجراه اليوم مع إذاعة " فرانس إنتر"، إلى أن مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أصبح هو الأولوية لفرنسا، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لابد أن تطوله فى كل مكان، مثل العراق وسوريا، كما يمكن أن تمتد مقاومته قريباً إلى الأراضى الليبية، التى تحوى آلاف من التنظيمات الإرهابية منذ ما يقرب من 4 سنوات.

كما أكد فالس فى حديثه للإذاعة الفرنسية ، أن هناك آلاف الشباب الفرنسيين، الذين لقوا حتفهم بسبب هذا التطرف المنتتشر بعد أن انضموا إلى تنظيماته، وأمن فرنسا فى تهديد مستمر، ونحن فى تحدى تاريخى اليوم.

الجدير بالذكر، أن مانويل فالس قال مؤخراً (1 ديسمبر)، إنه يعتقد أن الأوضاع فى ليبيا سوف يكون لها ملف كبير خلال الأشهر المقبل بدون شك، ومن ناحية أخرى تشير إلى التدخل فى الأمر الليبى، كما دعا وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان، الفصائل المتصارعة فى طرابلس وطبرق بليبيا، للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل وقف نمو تنظيم داعش الإرهابى.

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