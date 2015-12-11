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شاب ينتحل صفة طبيبة بالفيس بوك للحصول على صور خاصة للسيدات وابتزازهن

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شاب ينتحل صفة طبيبة بالفيس بوك للحصول على صور خاصة للسيدات وابتزازهن شاب ينتحل صفة طبيبة بالفيس بوك للحصول على صور خاصة للسيدات وابتزازهن
تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، من ضبط شاب انتحل صفة طبيبة مشهورة للنصب على السيدات، بحجة تقديم المساعدات الزوجية لهن، والحصول منهن على صور خاصة، وتهديدهن بالصور بعد ذلك.

تلقت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بلاغاً من "أ. أ" مقيمة بمحافظة كفر الشيخ تتضر فيه من شخص مجهول استخدم حساب إحدى الطبيبات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتحدث معها منتحلا صفة الطبيبة، ونجح فى الحصول منها على بعض الصور الخاصة بها ثم هددها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة إذا لم تمتثل لطلباته.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.م" 45 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاعى مصلحة الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه، وبتفتيش منزله تم ضبط (جهاز حاسب آلى، راوتر) وبفحصهما تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأنه القائم بالعمل على تلك الصفحة، وارتكابه العديد من الوقائع الأخرى، مستغلاً شهرة الطبيبة التى انتحل صفتها وحصوله على صور لعدد من السيدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .

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مصر 365