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فتاة تهزم تغريدات البرادعى بالقاضية: "مشاكل الأوطان لا تُحل بـ 140 حرفا"

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فتاة تهزم تغريدات البرادعى بالقاضية: "مشاكل الأوطان لا تُحل بـ 140 حرفا" فتاة تهزم تغريدات البرادعى بالقاضية: "مشاكل الأوطان لا تُحل بـ 140 حرفا"
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة رد إحدى الفتيات على تغريدة الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية الأسبق كان قد نشرها منذ أيام عبر حسابه الرسمى على تويتر، قال فيها "" حتى فى أعتى الأنظمة السلطوية لم يقم رئيس السلطة التنفيذية بتعيين رئيس السلطة التشريعية"، موجهة كلامها له بأن مشاكل الأوطان لا يتم حلها بـ"140" حرف وهو ما حدده موقع التدوين المصغر تويتر كأقصى عدد من الحروف فى تدوينة واحدة.

وجاء رد الفتاة الذى وصفه مستخدمو مواقع التواصل بـ"قصف جبهة"،" أنا من سن أحفادك يا أُنكل وعارفه إن السلطة التنفيذية لا تعين رئيس البرلمان بل بالانتخاب من داخل المجلس، خلى طنط عايدة تصلح لحضرتك المعلومة أو إبراهيم عيسى، مشاكل الأوطان لا تحل ب 140 حرف تويتر يا عمو كان معاك ميكرفون الدولة حوالى سنة لكن حضرتك فضلت الاختفاء القسرى، ممكن سكوت شوية بليز يا عمو".

لاقى رد الفتاة ترحيباً واسعاً وإشادة من مرتادى الموقع الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بردها، معبرين عن رفضهم لتصريحات البرادعى المبهمة، على حد قولهم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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