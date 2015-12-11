بالفيديو والصور.. رئيس وزراء أوكرانيا يتعرض للضرب داخل البرلمان

اندلعت مشاجرة بين نواب يؤيدون الرئيس من جهة، وغيرهم من مؤيدى رئيس الحكومة من جهة أخرى فى البرلمان الاوكرانى، اليوم الجمعة عندما تعرض أحد النواب لرئيس الوزراء ارسينى ياتسنيوك، محاولا ابعاده عن المنصة.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس، ان اثنى عشر نائبا هم جميعا من الائتلاف الحاكم الموالى للغرب، شاركوا فى المشادة التى لم تسفر عن اصابات.

ووقع الحادث بينما كان ياتسنيوك يقدم فى البرلمان تقريرا سنويا، وقد تراجعت كثيرا شعبيته منذ تعيينه فى هذا المنصب فى 2014، وتوترت علاقاته مع فريق الرئيس بترو بوروشنكو.

وقد اقترب نائب ينتمى إلى الكتلة النيابية المؤيدة للرئيس، هو اوليغ بارنا الذى يجمع منذ ايام تواقيع للتصويت باقالة ياتسنيوك، من هذا الاخير، مقدما له باقة زهور، ثم حاول فجأة ان يبعده بالقوة عن المنصة.

وحافظ ياتسنيوك على ما يبدو على هدوئه لدى تمسكه بالمنصة. وسارع نواب من حزبه لمساعدته، فتدافعوا مع نواب من الحزب الموالى للرئيس، ولدى انتهاء المشادة، قال رئيس الوزراء للنواب ان البرلمان "ليس مكانا للتضارب والاستعراض".