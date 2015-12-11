بالصور.. الطقس السيئ يتسبب فى اصطدام باخرة متوقفة مع أخرى بمرسى إسنا

تسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، فى خروج باخرة متوقفة عن العمل منذ عام 2008 من المرسى لتهالكها، فاصطدمت بباخرة آخرى متوقفة منذ عام 2012.

ونجح رجال المسطحات المائية بالأقصر من إنقاذ الباخرتين من الغرق جراء تحركها من مكانها بسبب الرياح الشديدة، ولم يتواجد بداخلها أى سائحين لكونهما خارج الخدمة منذ عدة سنوات.

كان قد تلقى اللواء محمد فراج مساعد وزير الداخلية لإدارة العائمات بالأقصر إخطاراً من اللواء حسنى حسين مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد، يفيد بخروج الباخرة "رويال بوت" التابعة لشركة "ميناس تلز" بإدارة الفنادق السياحية، والمتوقفة عن العمل منذ 23 أكتوبر عام 2008، من مكانها إلى وسط البحر بسبب الرياح والأمواج العالية بسبب تهالكها، واصطدمت بمؤخرة الباخرة "نايل ستار" المملوكة لشركة كينج توت للسياحة والمتوقفة عن العمل منذ 7 مارس 2012.

فانتقلت على الفور القوات لموقع الحادث وتبين أن الباخرتين متوقفتين عن العمل منذ عدة سنوات، فتم تحريك كل باخرة لموقعها وتثبيتها جيداً حتى لا تخرج إحداهن عن موقعها مرة آخرى، فتم تحرير محضر بالواقعة.



>