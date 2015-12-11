IPMAGIX تطلق تطبيق جديد لتحديد المواقع في الأمكان المغلقة

أعلنت شركة IPMAGIX عن إطلاق تطبيقٍ جديد يعمل على تحديد المواقع في الأماكن المغلقة، وذلك لخدمة المشاركين في معرض مصر للتكنولوجيا CAIRO ICT ، ويُعد التطبيق الوسيلة الأساسية للوصول لكافة البيانات والمعلومات والخاصة بالمعرض، والتي تهم الحضور .

ويقوم هذا التطبيق بإرسال إخطارات للمشاركين في المعرض، وذلك لمساعدتهم في الوصول إلى المواقع المفضلة لديهم، بالإضافة إلى أماكن الجلسات التي قد قاموا بتسجيل أنفسهم فيها، كما يتيح للمشاركين إمكانية الاطلاع على الجلسات والمتحدثين المشاركين ، ويُتيح التطيبق كذلك للمشاركين إمكانية إدخال أسئلة استفسارية لأيٍ من المحاضرين مباشرةً، مما يساعد على الحصول على إجابات فورية من قبل المحاضر.

> ويستطيع المُحاضر، أن يقوم بالتواصل الفعال والإيجابي مع الحضور، وذلك من خلال إدخال أسئلة تفاعلية ليقوم الحاضرون بالإجابة عليها مباشرةً.

ويمتلك هذا التطبيق خاصية ازدواجية اللغة، وذلك من خلال توافر واجهة باللغة الإنجليزية وآخرى بالعربية.

ويقوم التطبيق الخاص بمعرض “كايرو أي سي تي”، بتقديم خدمة تحديد المواقع في الأماكن المٌغلقة عبر الهواتف الذكية، وقد تم تصميم هذا التطبيق لمساعدة المشاركين في المعرض على خلق قناة اتصال فعالة، وذلك من خلال الاتصالات القائمة على تحديد الموقع، مما يًمكنهم من الوصول إلى أماكن المحاضرات والعارضين والرعاة المُفضلين بسهولة ويسر، وذلك من خلال عرض أقرب وأقصر المسارات المُتاحة عبر خريطة تفاعلية ذكية.

ويقوم هذا التطبيق بمساعدة المشاركين في الوصول إلى أي مكان يريدون التوجه إليه في المعرض، وذلك من خلال اختيار موقعهم الحالي، والموقع الذي يريدون التوجه إليه.

ويعتمد هذا التطبيق في بنائه على تطبيقMAGIXEVENT، والذي يُعد أحد أفراد عائلة منصة CONNECTEDMAGIX- المُقدمة من شركة IPMAGIX- ، والتي ترتكزعلى خاصية تحديد الموقع وتتكامل هذه المنصة مع CISCO CMX، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي المًختلفة، وعرض خرائط ومسارات تفاعلية وإعلانات مدفوعة الأجر، مع إرسال إخطارات خاصة بتحديد المسارات والأماكن المفضلة.

> ويذكر أن هذه الخدمات تشمل قطاعات مُختلفة، كمجال البيع بالتجزئة والفنادق .