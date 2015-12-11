بالصور.. غلق مصنع حلاوة طحينية بالمنوفية لعمله بدون تراخيص

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من غلق مصنع بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع بالمحافظة، وذلك لعمله بدون تراخيص، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد من غلق مصنع بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع بالمحافظة، وذلك لعمله بدون تراخيص، وتم ضبط 5 ماكينات لتصنيع الحلاوة و5 أطنان حلاوة طحنية مجهولة المصدر، وعليها علامات مقلدة، و15 أسطوانة غاز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.