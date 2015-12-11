وزير الداخلية يسمح لسجين جنائى بحضور حفل زفاف نجلته بالشرقية

قال العقيد ياسر فاروق، رئيس العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وافق على الالتماس المقدم من السجين "عبد السلام جاد بسيونى موسى" سن 65، لحضور حفل زفاف نجلته اليوم الجمعة.

وأكد فاروق، إن تلك الموافقة، تأتى من منطلق حرص وزارة الداخلية علي توطيد الجانب الإنسانى للسجناء، خاصة أن وزير الداخلية لم يتردد فى الموافقة على الالتماس المقدم من السجين، عندما تم عرضه عليه، ووافق علي الفور، بالسماح له بحضور حفل زفاف نجلته، برفقة قوة من المديرية، لحين الانتهاء من الزفاف وعودته لمحبسه.