حجز طالب شرع فى قتل طالبة بسلاح أبيض لشكه بعلاقتها بآخر بشبرا الخيمة

أمر أحمد خلاف وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة محمد عبد الرحمن بحجز "طالب ثانوى" لحين وصول تحريات المباحث حول واقعة اتهامه بالشروع فى قتل طالبة، تربطه بها علاقة عاطفية لشكه فى ارتباطها بشخص آخر بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "ليلى.أ" 17سنة طالبة بالصف الثانى التجارى مصابة بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليمنى، واشتباه نزيف داخلى بالبطن، وتم حجزها للعلاج.

بالانتقال وسؤال المجنى عليها، قررت أنها أثناء سيرها بالشارع بمنطقة بهتيم لشراء بعض احتياجات المنزل، قام المتهم "محمد.ع" - 17 سنة - طالب بالصف الثالث الثانوى بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها والاستيلاء على السلسلة الذهبية الخاصة بها وهاتفها المحمول.

تمكن النقيب عبد العليم إقبال معاون مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه على علاقة عاطفية بالمجنى عليها ونما إلى علمه أنها على علاقة بشخص آخر، وأثناء قيامه بمعاتبتها صفعته على وجهه فتعدى عليها بالضرب بالسلاح المضبوط حوزته.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 30216 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.