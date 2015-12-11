بالصور..انطلاق مسيرة لـ2000 معلم بشرم الشيخ للمشاركة فى لقاء "مصر أحلى"

انطلقت مسيرة حاشدة عقب انتهاء صلاة الجمعة، من أمام مسجد المصطفى بشرم الشيخ، شارك فيها ما يقرب من 2000 معلم على مستوى محافظات مصر ، متجهة إلى المدينة الشبابية للمشاركة فى لقاء تحت شعار مصر أحلى، وهتف المشاركون فى المسيرة "تحيا مصر والمعلم المصرى هو قدوة للشعب" وسط هتافات يملأها حب مصر والوطن.

وشارك بالمسيرة العديد من معلمى محافظات مصر، مثل القاهرة والجيزة والسويس وأسيوط والمنيا ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، وجابت المسيرة أحياء سياحية ومرورا بأيقونتها السلام وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها "معا لدعم السياحة فى شرم الشيخ، وبلدنا غالية علينا".

وضمت المسيرة العديد من الشباب والأطفال وقيادات وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الذى أكد أن التربية والتعليم نظمت هذا الحدث من أجل دعم وتنشيط السياحة بمدينة السلام شرم الشيخ، موضحا أن كل الوفود المشاركة سوف تنقل ما رأته من أمن وأمان ومناظر خلابة للجميع فى المدارس ليعرف كل أهالى مصر أن شرم الشيخ أجمل بلاد العالم، وأن السياحة سوف تعود لوجود مقومات طبيعية ليس لها مثيل.

وطالب الهلالى المشاركين من المعلمين بتخصيص وقت للطلاب فى مختلف المراحل ليتعرفوا على شرم الشيخ ومعالمها، وقدم وزير التربية والتعليم الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن السياحة سوف تعود قريباً والسياحة الداخلية فى كل الأوقات، هى الورقة الرابحة مطالبا الجموع بعمل رحلات إلى شرم الشيخ فى ظل البرامج التى أعلنت عنها وزارة السياحة.

من جانبه، قال اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، إن المعلم عليه واجبات ومهام ثقيلة فهو مربى الأجيال والنشء، وهو أساس نجاح المجتمعات فالتعليم الراقى ينتج شعبا راقيا.

وطالب سكرتير عام المحافظة بضرورة نقل الحقيقية بالكامل إلى الطلاب وأولياء الأمور والزملاء فى العمل حتى يعرف أن شرم الشيخ آمنة تماما وكل ما يقال فى بعض وسائل الإعلام حملة مغرضة هدفها ضرب السياحة، مؤكدا أن السياحة تمرض ولن تموت وشرم عائدة بقوة والسياحة سوف تعود أفضل من السابق.

ومن جانبه قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية بجنوب سيناء، إن هذه المبادرة التى دعا إليها وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى جاءت لتدعيم وتنشيط السياحة، خاصة أن مدينة السلام تعانى بسبب ما ادعته روسيا وإنجلترا عقب سقوط الطائرة بان المدينة غير آمنة، معلنا "تلاحم المعلمين على مستوى الجمهورية".



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