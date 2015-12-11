مرور القاهرة يضبط 9 آلاف مخالفة مرورية و7 سائقين تحت تأثير المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من ضبط 9821 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة 7 حالات، تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.

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