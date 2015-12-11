أخبار عاجلة

8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور القاهرة يضبط 9 آلاف مخالفة مرورية و7 سائقين تحت تأثير المخدرات

Google+ Print
مرور القاهرة يضبط 9 آلاف مخالفة مرورية و7 سائقين تحت تأثير المخدرات مرور القاهرة يضبط 9 آلاف مخالفة مرورية و7 سائقين تحت تأثير المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من ضبط 9821 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة 7 حالات، تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365