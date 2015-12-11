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تباطؤ حركة السيارات بسبب أعمال صيانة أعلى الطريق الدائرى وكوبرى أكتوبر

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تباطؤ حركة السيارات بسبب أعمال صيانة أعلى الطريق الدائرى وكوبرى أكتوبر تباطؤ حركة السيارات بسبب أعمال صيانة أعلى الطريق الدائرى وكوبرى أكتوبر
شهد الطريق الدائرى أمام حركة السيارات، للمتجه من منطقة المريوطية وفى طريقه إلى منطقة المنيب، تباطؤا فى حركة السيارات وكثافات مرورية، بسبب وجود أعمال إصلاحات وتطوير، وكذلك الأمر للمتجه من مناطق المعادى ومناطق التجمع والقطامية وأثر النبى .

وتباطئت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر بسبب وجود فاصل معدنى أدى إلى وجود كثافات محدودة للمتجه من ميدان رمسيس اتجاه مدينة نصر، وظهرت سيولة مرورية بشارع صلاح سالم حتى طريق المطار ولطفى السيد و15مايو وشهد نفق الأزهر والكورنيش والاوتوستراد ومناطق وسط البلد، فى ظل تواجد مرورى مكثف لإزالة أى عوائق.

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مصر 365