ضبط صاحب محل بقالة بالغربية يتاجر فى النقد الأجنبى وبحوزته عملات مختلفة

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالغربية، من القبض على صاحب محل بقالة بمحافظة الغربية، لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وتم ضبطه متلبسا وبحوزته مبالغ ماليه ضخمة وعملات ورقية مختلفة لعدة دول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام "مسعد .ع.ا" وشهرته حسب الله، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت تحريات العقيد وليد عبد الهادى مدير إدارة الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا، صحة تلك المعلومات، وتبين أنه يتخذ من محل البقالة خاصته الكائن بمركز سمنود محافظة الغربية، وكرا لممارسة نشاطه المؤثم قانونا متخذا شدة الحيطة والحذر فى تعاملاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم الدفع بأحد المصادر السرية، والذى تمكن من كسب ثقة المتهم، واتفق معه على بيع مبلغ من العملات الاجنبية، وتمكن المقدمان هانى يونس ومحمود سامى من ضبطه أثناء تقابله مع المصدر السرى، لإتمام الصفقة وبحوزته مبلغ 695 ألف جنيه مصرى، و2700دولار أمريكى، و3720 ريال قطرى، و2059 درهم إماراتى، و200 جنيه إسترلينى، و200 دينار كويتى، و125 دينار ليبى و235 دينار أردنى، وماكينة عد نقود.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم قانونا، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على نيابة سمنود للتحقيق.

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