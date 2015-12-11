هذه هي فتاة Justin Bieber التي يبحث عنها

الجمال الغامض الذي اشعل قلب Justin Bieber، ليس سوى طالبة وجليسة أطفال، تكسب 3 £ في الساعة ، كما كشف موقع MailOnline .

فتاة إسبانية جميلة سمراء، إتخذت لنفسها إسم wolfiecindy على إنستقرام ، وتدعى Cindy Kimberly، وتبلغ من العمر 17 عاماً.

مغني البوب Bieber ، 21 عاما، وضع هذه الفتاة الجميلة المراهقة على خريطة العالم عندما نشر صورة لها على إنستقرام يوم الاثنين وسأل معجبيه مساعدته في إيجاد الفتاة التى أعجب بها ، فساهم الكثير من متابعيه في الوصول اليها.

Cindy Kimberly استقطبت آلاف من المتتبعين عن طريق نشرها صور selfies لها على إنستقرام تحت إسم wolfiecindy. لكن حياة هذه الفتاة الخاصة ما زلت طيّ الكتمان، إلا أن موقع MailOnline وبعد كشفه عن هوية الفتاة الحقيقية، أضاف أنها تعيش في منتجع Costa Blanca بالقرب من بينيدورم وتقدّم نفسها على شبكة الإنترنت بوصفها حاضنة أطفال، وأنها غير مدخّنة، على حسب ما أعطت من معلومات عنها على موقع التواصل الإجتماعي.

تضيف Cindy في سيرتها الذاتية:

"يمكنني القيام بالتسوّق والمساعدة في الواجبات المنزلية. إذا كنت تبحث عن مربية وكنت ترغب في معرفة المزيد عني، إتصل بي.

أنا أحب الأطفال، ويمكن أن أساعدهم في اللغة الإنجليزية مع أن لغتي الأم هي الإسبانية. أفتخر بأنني قادرة على الاعتناء بطفلين في وقت واحد، ولدي خبرة سنة واحدة مع الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 الى 6 أعوام.

Cindy Kimberly ، التي تشبه بوضوح العارضة الروسية Irina Shayk، لفتت إليها الأنظار منذ أن قام المغني الكندي بالدلالة عليها. فقرّرت أن تكشف عن نفسها، وذكرت من خلال تصريح أنها لا تملك سوى حساب واحد فقط على إنستقرام وآخر على تمبلر، وذكرت أن أي حساب بإسم مختلف عن Wolfiecindy يعتبر مزيفاً.

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