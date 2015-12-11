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أعتقد أنها مدهشة... Jared Leto يعتذر من Taylor Swift بعد شتمها

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الجمعة 11-12-2015 14:23

بعد تسريب شريط أساء فيه إليها، Jared Leto يحاول التكفير عن غلطته مع Taylor Swift.
فعبر شريط فيديو حصلت عليه TMZ يوم الإثنين، ظهر النجم Jared Leto في أحد الستوديوهات، وهو جالس مع أعضاء فرقته الموسيقية 30 Seconds to Mars، مستمعاً إلى أغنيات ألبوم Taylor الغنائي 1989، كما يقوم بنقد الأغنية تلو الأخرى، حتى وصل به الأمر إلى السبّ والسخرية منه.
بعد هذا التسريب، قدّم النجم الأمريكي البالغ من العمر 43 عاماً اعتذاره إلى المغنية العالمية Taylor Swift الأعلى دخلاً في العالم بـ مليون دولار في اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك عمّا بدر منه من إساءة تجاهها.
وغرّد النجم الحائز على جائزة الأوسكار على تويتر، بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو قائلاً:
"الحقيقة هي أنني أعتقد أن Taylor Swift مدهشة ومثالاً رائعاً لما هو ممكن تحقيقه. أعتذر منها ومن متتبعيها إذا كنت قد جرحت مشاعرهم".

فيديو Jared Leto يقوم بشتم Taylor Swift

 

 

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