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الراحلة نور الهدى تنضم لأهل الغرام 3

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السبت 12-12-2015 14:44

كشف المخرج السوري الليث حّجو اسم خماسية الكاتب ممدوح حمادة الجديدة في الجزء الثالث من "أهل الغرام"، والتي يؤدي أدوار البطولة فيها الممثلون عابد فهد وأمل بوشوشة وعبد المنعم العمايري وحسين عبّاس، بانتظار انضمام أيمن رضا وفادي صبيح وغادة بشّور.
واختار حّجو عنوان قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي "يا جارة الوادي" التي لحنها وغنّاها الموسيقار محمد عبد الوهّاب في عام 1928، ليكون اسم الخماسية التي يصورها حالياً ضمن "خماسيات الغرام".
ولهذه القصيدة ارتباط بأحد الأحداث الدرامية في الخماسية، بخاصةٍ المقطع الذي يقول فيه شوقي: "وتعطلت لغة الكلام وخاطبت / قلبي بأحلى قبلة شفتاكِ..."، إذ تشكل القصيدة بصوت الراحلة نور الهدى ذكرى خاصة لدى "يوسف (عابد فهد) و"شام" (أمل بوشوشة) خلال المعاناة في اللقاء والفراق عبر قصة حبهما.
وذلك إضافة إلى رمزية كلمات القصيدة، ودلالتها في الإشارة إلى ما تعانيه سورية حالياً، منضمة فيً مجازها إلى إسم بطلة الخماسية "شام".

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سيدتي