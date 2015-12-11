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بعد إجرائه عملية القلب عزت أبو عوف يفاجىء جمهوره

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الجمعة 11-12-2015 15:31

أعادت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفنان عزت أبو عوف للغناء من جديد بعد سنوات من الغياب.
وقد استقبل الجمهور أبو عوف بالتصفيق الحار، خاصة وأن أبو عوف غائب عن الغناء منذ فترة طويلة، رغم أنّ بدايته كانت من خلال فرقة "فور أم" التي حقّق معها نجاحاً مدوياً في حقبة السبعينات والثمانينات.
وسأل بعض الحضور في الكواليس عزت أبو عوف عن صحته بعدما خضع لجراحة في القلب فرد عليهم:"أنا زي البمب".
قدّم الحفل الموسيقار عمر خيرت، وقد اكتملت المقاعد بالحضور حتى أن كثيرين لم يتمكنوا من حضور الحفل بعدما نفذت تذاكره بالكامل.

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سيدتي