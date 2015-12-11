الموسيقار سهيل عرفة يكشف أسرار أغاني صباح وفيروز ووديع الصافي

دمشق_ سيدتي نت

قال الموسيقار سهيل عرفة والد الفنانة السورية أمل عرفة إنه وبالرغم من أنه لحن لكبار مطربي الوطن العربي كصباح ووديع الصافي ونجاح سلام وفهد بلان وسميرة توفيق، إلا أنه كان يتمنى أن يلحن للسيدة فيروز وكان هذا الحلم سيتحقق عندما طلب منه المنتج " نادر الأتاسي" أن يلحن أغنية لفيلم " سفر برلك"، وحينها جهز أغنية لكن الأخوين رحباني ارتأوا أن يؤديها الكورال ما أحزنه كثيراً ودفعه لتقديمها للفنانة سميرة توفيق .

عرفة قال عبر برنامج "المختار" الذي تبثه "المدينة اف ام"، إن صوت الفنان الكبير وديع الصافي كان حلماً لأي ملحن يضمن له دخول التاريخ، وهذا ما حصل معه عندما غنى له الصافي " يا دنيا " وغيرها مشيراً أن الأغنية كتبت أصلاً لسعدون الجابر إلا أن الصافي عندما سمعها أصر على غنائها.

وعبّر عرفة عن فخره بتلحين مجموعة من أجمل أغنيات صباح مثل "عالبساطة" و "آخذ قلبي سكارسة" و "يا رب تشتي عرسان" وغيرها الكثير، معتبراً أن صباح هي أميرة الأغنية بكل ألوانها، كما قال إن أغنية " ياطيرة طيري ياحمامة " التي غنتها له شادية في أحد أفلامها كان كتبها لصباح قبل أن يلتقيها كما أن أغنية "عالبساطة " لم يكن الفنان الراحل فريد شوقي والذي شارك صباح بطولة الفيلم الذي غنت فيه الأغنية راضياً عنها، فتم تسجيلها دون علمه وأطلقت من دمشق ليتصل به فريد شوقي حينها ويقول له "صنعت من البساطة شيئاً مهماً جداً" .

واعتبر الموسيقار سهيل عرفة أن الأغاني الخالدة كرستها الأفلام لأن السينما هي أوفى مكان للفن والأدب وهي التي تخلد الأعمال . كما تحدّث عرفة عن تطوير التراث السوري عبر ما أعاد توزيعه من أغنيات أداها الفنان الكبير صباح فخري مثل "ميلي ما مال الهوى" و "يا مال الشام" وغيرها، معتبراً أن التلحين لصباح فخري كان تحدياً كبيراً لما يحمله من خامة صوتية نادرة .

وعن الأغاني الشبابية قال عرفة إنها بمعظمها ذات عمر زمني قصير و لا يكتب لها الاستمرار إلا أن هناك تجارب ناجحة واستمرت مبدياً إعجابه بكل من راغب علامة وكاظم الساهر.

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