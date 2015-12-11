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مصطفى الخاني يكافح الإيدز منذ 7 أعوام

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مصطفى الخاني يكافح الإيدز منذ 7 أعوام مصطفى الخاني يكافح الإيدز منذ 7 أعوام

الجمعة 11-12-2015 15:44

دمشق _ سيدتي نت

شارك النجم السوري مصطفى الخاني بالفعاليات التي أقامتها وزارة الصحة والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان و وزارة الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز.
وتضمن الحفل عرض فيلم توعوي عن مرض الايدز، والتحاور مع شخص متعايش مع مرض الايدز منذ 14 عام للاستفادة من تجربته،ومحاضرات و ورشة عمل ولقاء مطول مع الإعلاميين.
وبيّن الخاني خلال الكلمة التي ألقاها على أهمية التشاركية للقضاء على هذا المرض والحد من انتشاره والتوعية حوله ، وشدّد على أهمية دور وسائل الإعلام في هذا الصدد، و قال " يسعدني كفنان أن أستطيع أن أستثمر العلاقة الايجابية التي استطعت بنائها مع الجمهور لتوظيفها في أمور توعوية، فخلال عملي المتواصل منذ عام 2009 أي منذ حوالي 7 سنوات مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة سواء حول ملف السل أو حول ملف الايدز، وبعد جولاتنا وسفرنا إلى العديد من المناطق الريفية النائية في سوريا وخارج سوريا لاحظنا مدى التأثر الايجابي الذي انعكس سواء على المرضى والمصابين أو على شرائح اجتماعية مختلفة " .
يشار إلى أن الفنان مصطفى الخاني لم يفتتح موسمه الدرامي لغاية الآن بعد اعتذاره عن أكثر من عمل ولكن بالتأكيد سيكون حاضراً في الجزئين الجديدين من مسلسل " باب الحارة "، حيث أن هناك تطورات مهمة ستطرأ على شخصية النمس في هذين الجزئين وسيكون حضوره الكوميدي من خلال أفعاله الشريرة واسعاً بحسب مصادر خاصة لـ " سيدتي نت " .

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