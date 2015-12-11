جمال سليمان "طبيب جراح" يحول عشيقاته إلى صديقات

تتكثف الاستعدادات في شركة " سامة " و " O3 " للانطلاق بتصوير الخماسيتين الخامسة و السادسة من الجز الثالث من مسلسل "أهل الغرام"، وقد علمت " سيدتي نت " بشكل خاص أن الخماسية الأخيرة من العمل ستكون من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج حاتم علي وأنها ستكون من بطولة النجم جمال سليمان بانتظار إعطاء موافقته النهائية على الخماسية التي لم يكمل قراءتها بعد .

كاتب الخماسية إياد أبو الشامات قال في تصريح خاص لـ " سيدتي نت " : الخماسية تحمل عنوناً مبدئياً هو " طبيب جراح " وهي خماسية واقعية تتكلم عن شخصيات سورية تعيش في لبنان بسبب الحرب وهي خماسية تميل للحزن الشفيف والأسئلة الإنسانية الأزلية عن المعنى والحب والزمن والموت " .

وأضاف إياد في حديثه لـ " سيدتي نت " : بطولة العمل مرشح النجم جمال سليمان بانتظار قراءته للنص وموافقته وتحكي الشخصية عن رجل قضى حياته يعشق ثم يحول عشيقاته المهجورات إلى صديقات ".

ومن المتوقع أن ينطلق تصوير " طبيب جراح " بعد مدة قليلة بعد انتهاء الكاتب من كتابتها و انجاز التحضيرات الفنية و التقنية اللازمة للتصوير .