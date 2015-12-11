أخبار عاجلة

8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جمال سليمان "طبيب جراح" يحول عشيقاته إلى صديقات

Google+ Print
جمال سليمان "طبيب جراح" يحول عشيقاته إلى صديقات جمال سليمان "طبيب جراح" يحول عشيقاته إلى صديقات

الجمعة 11-12-2015 15:47

تتكثف الاستعدادات في شركة " سامة " و " O3 " للانطلاق بتصوير الخماسيتين الخامسة و السادسة من الجز الثالث من مسلسل "أهل الغرام"، وقد علمت " سيدتي نت " بشكل خاص أن الخماسية الأخيرة من العمل ستكون من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج حاتم علي وأنها ستكون من بطولة النجم جمال سليمان بانتظار إعطاء موافقته النهائية على الخماسية التي لم يكمل قراءتها بعد .
كاتب الخماسية إياد أبو الشامات قال في تصريح خاص لـ " سيدتي نت " : الخماسية تحمل عنوناً مبدئياً هو " طبيب جراح " وهي خماسية واقعية تتكلم عن شخصيات سورية تعيش في لبنان بسبب الحرب وهي خماسية تميل للحزن الشفيف والأسئلة الإنسانية الأزلية عن المعنى والحب والزمن والموت " .
وأضاف إياد في حديثه لـ " سيدتي نت " : بطولة العمل مرشح النجم جمال سليمان بانتظار قراءته للنص وموافقته وتحكي الشخصية عن رجل قضى حياته يعشق ثم يحول عشيقاته المهجورات إلى صديقات ".
ومن المتوقع أن ينطلق تصوير " طبيب جراح " بعد مدة قليلة بعد انتهاء الكاتب من كتابتها و انجاز التحضيرات الفنية و التقنية اللازمة للتصوير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي