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ما هي الممثلة التي قالت لـ بيرين سات: لن تصلي إلى الصدارة في " السلطانة كوسيم"؟

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الجمعة 11-12-2015 19:53

كشفت الصحافة التركية ما دار بين النجمة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر ووالدتها الفنية نبهات شهري الشهيرة بالسلطانة الأم في مسلسلهما الأشهر "العشق الممنوع" في حفل الإستقبال الذي التقتا فيه مصادفة في فندق ريجيست،أن نبهات شهري صارحت صديقتها الممثلة الشابة بأنها لا يمكن أن تصل إلى هدفها بتبوأ صدارة الريتنغ (قمة نسبة المشاهدة) بمسلسلها التاريخي الأول (السلطانة كوسيم) الذي يعرض على قناة ستار التركية بالتمني، وأنها لا بد وأن تبذل جهداً كبيراً فيه حتى تحقق النجاح الذي تستحقه،وتمنت لها الحظ السعيد والتوفيق فيه.

وقد رافق بيرين سات لحفل الإستقبال زوجها مغني البوب التركي كينان دوغلو حيث اصطحبها بسيارته وغادرا معاً بسيارته البورش السوداء.

وكانت بيرين سات التي كان من المفترض بها الظهور في الحلقة العاشرة قد قررت أن تبكر في ظهورها حلقتين لتظهر بالحلقة السابعة ،وقد بدأت بتصوير مشاهدها الأولى في مطلع ديسمبر ، وينتظر ملايين الأتراك ظهور بيرين سات الأول في (السلطانة كوسيم) في أواخر ديسمبر أو مطلع يناير 2016.

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