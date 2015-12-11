قرعة دوري الأبطال - الأهلي يتجنب الدور التمهيدي والزمالك يقترب من اللحاق به

ينتظر جمهور فريقي الأهلي والزمالك ما ستسفر عنه نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا لنسختها الجديدة عن موسم 2015/2016.

الكل يتساءل عن هوية منافس فريقه في بداية المشوار، فالأهلي يريد العودة للتتويجات الإفريقية التي يعد هو النادي الأكثر حصولا على بطولاتها القارية، فيما يريد الزمالك استعادة الأمجاد الإفريقية، حين كان هو الأكثر تتويجا في إفريقيا قبل هيمنة الأهلي على القارة في العقد الأخير.

القرعة ستجرى مساء اليوم الجمعة، إلا أن بعض الثوابت باتت معروفة للجميع الأن.

الأهلي سيبدأ مشواره من الدور الرئيسي وسيتجنب الدور التمهيدي بصفته الأول في التصنيف، فيما يبقى الزمالك هو من يم يُحسم أمره بعد.

يحتل الزمالك حاليا المركز الثامن في ترتيب الفرق الإفريقية بعد أندية الأهلي، مازيمبي الكونغولي، وفاق سطيف الجزائري، الهلال السوداني، ليوبار الكونغولي والقطن الكاميروني.

وقد وصل الزمالك لهذا الترتيب نظرا لأن اللائحة توصي بحساب نتائج أخر 5 سنوات فقط وحذف ما قبله، ما جعل الزمالك يحل عاشرا، لكن عدم مشاركة الترجي وأورلاندو بايرتس في المسابقة أدى لتقديم الفريق الأبيض للتصنيف الثامن بين المشاركين.

الاتحاد الإفريقي لم يحسم أمره بعد حول إن كان سيجنب الفرق السبعة الأوائل فقط من المشاركة في الأدوار التمهيدية أم سيجنب 9 فرق، وحال قرر الكاف تجنيب 9 فرق _وهذا هو الأقرب_ سيبدأ الزمالك من الدور الرئيسي مباشرة.

وسيلعب الفريقان أولى مبارياتهما في أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل بعد معرفة هوية منافسيهما، حال تقرر بدايتهما للمشوار من دور الـ 32 مباشرة.