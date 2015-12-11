بالفيديو والصور.. خطبة الجمعة بكفر الشيخ تناولت "خطورة الأفكار الهدامة"

تناولت خطبة الجمعة اليوم، بمساجد كفر الشيخ، خطورة الأفكار الهدامة، وسبل الحد من تلك الأفكار.

أكد الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة اليوم عددت الأفكار الهدامة وسبل محاربتها بتوعية الشباب.

وعلى جانب آخر، افتتح المهندس محمود الشامى والعميد رضا سعيد مأمور مركز الحامول مسجد الخضرة الكبير بقرية الخصرة التابعة لمركز الرياض، الذى أقامه من خلال تبرع أهالى القرية والشيخ ياسر صالح الحبيشى سعودى الجنسية، وأقيم المسجد على 400 متر بتكلفة مليون جنيه.