أخبار عاجلة

8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الرابطة العمالية بالإسكندرية تكرم 100 شخصية سكندرية.. اليوم

Google+ Print
الرابطة العمالية بالإسكندرية تكرم 100 شخصية سكندرية.. اليوم الرابطة العمالية بالإسكندرية تكرم 100 شخصية سكندرية.. اليوم
تقيم الرابطة العمالية الوطنية بالإسكندرية، بالاشتراك مع الجبهة الشعبية مؤتمر اليوم الجمعة، بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الإسكندرية، لتكريم مئة شخصية سكندرية لعام 2015 وإعداد كوادر عمالية قوية وتعريفهم بقوانين مكتب العمل، بحضور الدكتور محسن مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد ناجى أنس مدير العلاقات العامة بمديرية الأمن والعقيد فادى التهامى مدير قطاع الأمن المركزى، وعدد من القيادات العمالية.

وقال أحمد الجزار منسق عام الجبهة الشعبية المصرية، فى بيان، إنه سيتم عرض الأهداف والخطط ضمن البروتوكول بين الجبهة والرابطة، وإن تكريم الشخصيات لهذا العام فى عدة مجالات تطوعية والاهتمام بالكوادر الشبابية البارزة فى المجتمع المدنى والسياسى.

وأضافت جورجيت شرقاوى إحدى منسقى المؤتمر، إن العمال فئة أساسية يجب التركيز عليهم والمدافعة عن حقوقهم المشروعة لازدياد معاناة العامل المصرى، وبحث آليات رفع المشكلة بالقانون نظرا لتجارة بعض المستغلين للمشهد لفئة العمال الكادحة فى الضغط على النظام بطرق الإضراب للحصول على حقوقهم المهنية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365