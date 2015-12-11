الرابطة العمالية بالإسكندرية تكرم 100 شخصية سكندرية.. اليوم

تقيم الرابطة العمالية الوطنية بالإسكندرية، بالاشتراك مع الجبهة الشعبية مؤتمر اليوم الجمعة، بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الإسكندرية، لتكريم مئة شخصية سكندرية لعام 2015 وإعداد كوادر عمالية قوية وتعريفهم بقوانين مكتب العمل، بحضور الدكتور محسن مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد ناجى أنس مدير العلاقات العامة بمديرية الأمن والعقيد فادى التهامى مدير قطاع الأمن المركزى، وعدد من القيادات العمالية.

وقال أحمد الجزار منسق عام الجبهة الشعبية المصرية، فى بيان، إنه سيتم عرض الأهداف والخطط ضمن البروتوكول بين الجبهة والرابطة، وإن تكريم الشخصيات لهذا العام فى عدة مجالات تطوعية والاهتمام بالكوادر الشبابية البارزة فى المجتمع المدنى والسياسى.

وأضافت جورجيت شرقاوى إحدى منسقى المؤتمر، إن العمال فئة أساسية يجب التركيز عليهم والمدافعة عن حقوقهم المشروعة لازدياد معاناة العامل المصرى، وبحث آليات رفع المشكلة بالقانون نظرا لتجارة بعض المستغلين للمشهد لفئة العمال الكادحة فى الضغط على النظام بطرق الإضراب للحصول على حقوقهم المهنية .

>