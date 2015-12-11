المافيا المكسيكية تهدد بتدمير «داعش» بسبب شحنة مخدرات

هدد تاجر المخدرات المكسيكي الهارب خواكين “إل تشابو” جوزمان في رسالة إلكترونية بعث بها إلى زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بأنه سيرى الإرهاب الحقيقي إذا استمر التأثير على نشاطه، حسبما أفادت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية.

وقال جوزمان إن “رجالي سيدمرونكم. فالعالم ليس ملككم لكي تملون ما ترونه”، مهددا بأنه سيقطع قلب ولسان من يحاول التدخل في تجارة عصابة “سيناولا”.

> وأشارت تقارير إخبارية بريطانية، في وقت سابق، إلى أن إحدى شحنات إمبراطور تجارة المخدات المكسيكي قد دمرها تنظيم “داعش”.

> يذكر أن جوزمان هرب من سجن كان يخضع لحراسة مشددة في المكسيك من خلال نفق تحت الأرض في 11 يوليو الماضي، حيث كانت المرة الثانية بعدما هرب في 2001 من سجن آخر في المسكيك أيضا لكن ألقي القبض عليه من جديد في 2014.

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