الأحد| «الليثي» يفتح ملف قانون الخُلع وفتاوى تحريمه ومخالفته للشريعة في «بوضوح»

كتبت : إنجي لطفي

يتناول الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامجه “بوضوح”، المذاع على فشائية الحياة، في تمام الساعة العاشرة مساءً الأحد المقبل، ملف قانون الخُلع في مصر، وذلك عقب فتاوى تحريمه ومخالفته للشريعة .

ويناقش ” الليثي “، خلال الحلقة حقيقة أن القانون تم تمريره رغم احتوائه لمخالفات للشريعة الإسلامية ؟، وما غذا كان الخلع يُعد طلاقًا أم فسخًا وما هي عدته ؟، وهل يعتبر القانون ظالمًا للرجل ؟، ولماذا يعتبره الرجال انتقاصًا لكرامتهم؟، فضلًا عن مناقشة حقيقة مساهمته في زيادة حالات الخلع ؟، وهل الشريعة حرمت على الزوج الظالم أن يأخذ مالًا من زوجته نظير الخلع ؟، وهل قوانين الأحوال الشخصية في مصر ظالمة للمرأة أم منصفة لها؟.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والأستاذة منال الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ نبيه الوحش، المحامي بالنقض.

> ويذاع برنامج ” بوضوح “، الأحد المقبل، الموافق الـ 13 من ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة الحياة .