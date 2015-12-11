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الخارجية: اجتماع الرياض للمعارضة السورية خطوة هامة

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الخارجية: اجتماع الرياض للمعارضة السورية خطوة هامة الخارجية: اجتماع الرياض للمعارضة السورية خطوة هامة
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن نتائج اجتماع الرياض للمعارضة السورية تعتبر خطوة هامة على طريق تفعيل الصوت الموحد للمعارضة السورية استعداداً لخوض العملية التفاوضية بين السورية والمعارضة تحت إشراف الأمم المتحدة وبدعم من مجموعة فيينا لدعم سوريا، وعلى أساس إعلان جنيف لعام 2012 فضلاً عن بيانى فيينا الصادرين بتاريخ 30 أكتوبر و14 نوفمبر الماضيين.

وأكد المتحدث أهمية ما تضمنه البيان الختامى لاجتماع الرياض بشأن تمسك المشاركين فى المؤتمر بوحدة الأراضى السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية وسيادتها، والتزامهم بآلية الديمقراطية التعددية دون تمييز عرقى أو طائفى، وبالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ورفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، معتبراً أن كل هذه القيم متسقة مع ما صدر عن مؤتمر القاهرة للمعارضة الوطنية السورية فى يونيو الماضى.

وأشار المتحدث إلى أهمية أن يسفر هذا التطور عن الاستمرار فى جهود جمع إرادة السوريين على التوصل إلى تسوية سياسية تفتح الطريق لعودة الاستقرار وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السورى، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وتنظيماته على الأراضى السورية، مؤكدا على أن ستستمر فى بذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الأهداف خلال الفترة القادمة.

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مصر 365

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