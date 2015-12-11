أمن قنا ينشر بوابات إلكترونية لتأمين صلح عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة "

استعانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بالبوابات الإلكترونية للتفتيش، لتأمين جلسة الصلح بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة"، المقرر عقدها بعد قليل بقاعة كليوباترا باستاد قنا الرياضى بمدينة قنا.

وتوافد الآلاف من أبناء مركز فرشوط ومحافظة قنا وكبار العائلات ونواب مجلس الشعب الحاليين والسابقين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، فى انتظار وصول كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وشهدت التحضيرات تشديدات أمنية مكثفة وحضور لجان من مشايخ الأزهر، بالإضافة إلى لجنة المصالحات بقنا والتى كان لها دور كبير فى إتمام الصلح.