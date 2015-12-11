الكشف على 1751 مريضًا فى قافلة مجانية لصحة بنى سويف

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف، قافلة طبية مجانية داخل الوحدة الصحية بقرية التضامن، التابعة لمركز سمسطا ببنى سويف، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1751 مريضًا، وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى المركزى.

وأشرف على القافلة التى استمرت يومين، الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة، وشارك فيها عدد من الأطباء فى 11 تخصصًا، وأجريت التحاليل الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية عن (الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة، وفوائد التغذية السليمة).



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