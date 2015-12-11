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عمال ترسانة السويس يعلنون الأعتصام داخل الشركة لتنفيذ مطالبهم

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عمال ترسانة السويس يعلنون الأعتصام داخل الشركة لتنفيذ مطالبهم عمال ترسانة السويس يعلنون الأعتصام داخل الشركة لتنفيذ مطالبهم
أعلن عمال شركة ترسانة السويس أعتصامهم داخل مقر العمل بدأ من اليوم وغدا السبت حتي تنفيذ مطالبهم الخاصة بالانضمام لكادر هيئة قناة السويس طبقا لقانون الهيئة وقرارات الحكومات المتعاقبة عقب ثورة 25 يناير 2011 .

وقال العمال فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن مطالبهم قانونية وشرعية وأنهم لن يفضوا الاعتصام قبل صدور قرار باحقيتهم للانضمم لكادر الهيئة ماليا وصرف كل مستحقاتهم ووضع رؤية واضحة لتطوير شركة الترسانة والشركات السته الأخري التابعة للهيئة وتقدم خدمات ملاحية من أجل أن تكون أضافة للهيئة.

يذكر أن النواب عبد الحميد كمال وطارق متولي وطلعت خليل التقي مجموعه من العمال داخل الشركة خلال الايام الماضية للوقوف على اخر المستجدات للعمل والاعتصام.

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