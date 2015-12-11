تعزيزات أمنية باستاد قنا لتأمين صلح عائلتى أبو سحلى والمخالفة

شهدت مدينة قنا، تعزيزات أمنية مشددة على خلفية عقد جلسة الصلح بين عائلتى "أبوسحلى" و"المخالفة" اليوم باستاد مدينة قنا.

وتم الدفع بتشكيلات من قوات أمن مركزى، لتأمين الصلح، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بالاستاد المقرر به عقد الصلح بقاعة كليوباترا.

ومن جانبه، أكد الشيخ أحمد عبد اللطيف الكلحى عضو لجنة المصالحات بقنا، أنه بعد عشرات الجلسات تم الاتفاق على إنهاء الخصومة الثأرية الأشهر بمحافظة قنا، والتى راح ضحيتها وأصيب العشرات من أبناء مركز فرشوط بين عائلتى "أبوسحلى" و"المخالفة" بفرشوط اليوم الجمعة.

وأضاف "الكلحى" أن الصلح يأتى بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء صلاح الدين حسان، مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح "الكلحى" أن العائلتين اتفقتا على التنازل عن كافة القضايا بينهما، حتى يعود الأمان إلى مدينة فرشوط.