رابطة المرأة تنتهى من 9ورش عمل وحملات توعية بمشاركة 650طفلا وسيدة بأسيوط

نفذت جمعية رابطة المرأة بأسيوط، 9 ورش عمل اجتماعية واقتصادية وحملات توعية صحية للتوعية بمشاركة 350 طفلا و300 سيدة، فى إطار مشروع مستقبل مشرق للطفولة، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة بأسيوط، باشتراك مدربين وأطباء متخصصين بمديرية الصحة.

جاء ذلك تحت رعاية أستاذ دكتور عفاف جاد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة المرأة، والمهندس محمد عبد اللطيف مدير برامج هيئة إنقاذ الطفولة بصعيد مصر، وتحت رعاية الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمية عنتر، مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، وحسنى رجب مدير العلاقات العامة ومسئول الجمعيات الأهلية بالمديرية.

وتمثلت ورش العمل التسع التى تنفذ لتنمية المهارات الاجتماعية والاقتصادية للسيدات، فى قوافل طبية للأطفال والسيدات، بقرى: "دير ريفا، دوينة ، بنى زيد الأكراد"، حيث استهدف المشروع تنفيذ 3 ورش لتنمية المهارات الحياتية لما يقرب من 60 سيدة بالقرى السالف ذكرها، يتعلم فيها السيدات أهم مهارات التواصل والتفاوض ويتم تطبيقها من خلال تقديم أمثلة من حياتهن.

كما تم تنفيذ 3 حملات توعية صحية بذات القرى تمثلت فى "قوافل طبية للأطفال والسيدات وجلسات تثقيفية"، واستهدف ما يقرب من 350 طفلا وحوالى 180 سيدة تم فحصهم وتقديم المشورة اللازمة لهن وقام بدعم تلك الحملات "شركة العامرية لصناعات الأدوية بالتعاون مع الدكتور حسانين الحسينى".

وتم تنفيذ 3 ورش عمل لتنمية المهارات الاقتصادية لدى السيدات والفتيات بمشاركة نحو 60 سيدة بقرى: "دير ريفا، دوينة، بنى زيد، الأكراد" وتم فيها تعليم السيدات أهم المهارات التى تساعدها على إقامة المشروع الخاص بها وتعليمها كيفية وضع جدولها لمشروعها، عن طريق تنمية بعض المهارات الحرفية مثل أشغال الإبرة والتريكو والكورشية، وتم تدعيم هذه الورش بالأدوات من قبل هيئة إنقاذ الطفولة".