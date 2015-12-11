الأرصاد: الطقس غير مستقر غدا.. وسقوط أمطار على القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غير مستقر غدا، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى سيناء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وبعض محافظات الصعيد والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح جنوبية غربية تنشط على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرود الطقس وتنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو مضطرب وتكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بمعدل 3 أمتار إلى 4.5، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.5 متر.

> القاهرة الصغرى 13 العظمى 18، الإسكندرية الصغرى 13 العظمى 18، مطروح الصغرى 12 العظمى 18، بورسعيد الصغرى 15 العظمى 19، دمياط الصغرى 15 العظمى 19، بلطيم الصغرى 16 العظمى 17، الإسماعيلية الصغرى 14 العظمى 20، السويس الصغرى 14 العظمى 20، العريش الصغرى 10 العظمى 19، نخل الصغرى 1العظمى 17، طابا الصغرى 3 العظمى 18، الطور الصغرى 13 العظمى 23، مرسى علم الصغرى 15 العظمى 21، الغردقة الصغرى 15 العظمى 23، شرم الشيخ الصغرى 15 العظمى 22، رفح الصغرى 11 العظمى 18، كاترين الصغرى 2 العظمى 12، سيوة الصغرى 11 العظمى 19، المنيا الصغرى 9 العظمى 20، الفيوم الصغرى 12 العظمى 20، رأس سدر الصغرى 14 العظمى 20، أبو سمبل الصغرى 10 العظمى 22، وسط الدلتا الصغرى 13 العظمى 19، أسيوط الصغرى 08 العظمى 19، سوهاج الصغرى 8 العظمى 19، الأقصر الصغرى 09 العظمى 21، أسوان الصغرى 11 العظمى 22، شلاتين الصغرى 15 العظمى 24، حلايب الصغرى 16 العظمى 22، الوادى الجديد الصغرى 12 العظمى 21، قنا الصغرى 10 العظمى 21، نويبع الصغرى 15 العظمى 20، السلوم الصغرى 10 العظمى 16.