الغنوشى يتوقع تعديلا وشيكا فى الحكومة والنهضة مستمرة فى الحكم

>قال راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة فى تونس إن تعديلا وزاريا متوقعا سيشمل الحكومة ، مضيفا أن حزبه سيستمر فى الائتلاف الحاكم.

وصرح الغنوشى للصحافيين خلال حضوره فى البرلمان اليوم الجمعة لاختيار رئيس جديد لكتلة الحزب فى مجلس النواب إنه من المرجح ان يكون هناك تغيير وشيك فى الحكومة.

وقال زعيم النهضة "الحركة ستستمر جزءا من الائتلاف الحكومى النهضة عنصر أساسى فى قيادة البلاد والعمود الفقرى فى السياسة التشريعية".

ويقود حزب حركة نداء تونس الائتلاف الحكومى بمعية خصمه الاسلامى الأول فى الانتخابات حركة النهضة الاسلامية، الكتلة الثانية فى البرلمان، الى جانب حزبى آفاق تونس والاتحاد الوطنى الحر، العلمانيين.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد لمح الى تعديلات مرتقبة فى الفريق الحكومى بعد 10 أشهر من استلامهم الحكم لكنه أوضح أن هذا سيحصل بعد إجراء تقييم لأداء كافة الوزراء واثر مصادقة البرلمان على موازنة الدولة لعام 2016 والتى تمت مساء الخميس.

وأقال الصيد فى أكتوبر الماضى وزير العدل محمد صالح بن عيسى بينما قدم قبل ذلك الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لزهر العكرمى استقالته بدعوى تفشى الفساد.