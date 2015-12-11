وزير الدفاع الروسى: نفوذ داعش فى تزايد بعد سيطرتها على 70% من سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن تنظيم داعش الإرهابى والمتطرفون يسيطرون على 70% من الأراضى فى سوريا وأن نفوذها يزيد هناك، مفيدا بأن المقاتلات والطائرات الروسية نفذت ضدهم 4 آلاف غارة فوق مواقعهم.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن عملياتنا في سوريا هدفها منع التهديد الإرهابي عن بلادنا، موضحا أن قوات النظام السورى تنفذ عمليات هجومية فى مدن حمص وحماة وحلب، بدعم جوى من القوات الروسية.

وأضاف الرئيس الروسى، فى لقاء مع القادة العسكريين بوزارة الدفاع الروسية، أنهم اتخذوا إجراءات عسكرية إضافية لحماية جنودهم من أى استفزازات.