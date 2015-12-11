أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الدفاع الروسى: نفوذ داعش فى تزايد بعد سيطرتها على 70% من سوريا

Google+ Print
وزير الدفاع الروسى: نفوذ داعش فى تزايد بعد سيطرتها على 70% من سوريا وزير الدفاع الروسى: نفوذ داعش فى تزايد بعد سيطرتها على 70% من سوريا
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن تنظيم داعش الإرهابى والمتطرفون يسيطرون على 70% من الأراضى فى سوريا وأن نفوذها يزيد هناك، مفيدا بأن المقاتلات والطائرات الروسية نفذت ضدهم 4 آلاف غارة فوق مواقعهم.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن عملياتنا في سوريا هدفها منع التهديد الإرهابي عن بلادنا، موضحا أن قوات النظام السورى تنفذ عمليات هجومية فى مدن حمص وحماة وحلب، بدعم جوى من القوات الروسية.

وأضاف الرئيس الروسى، فى لقاء مع القادة العسكريين بوزارة الدفاع الروسية، أنهم اتخذوا إجراءات عسكرية إضافية لحماية جنودهم من أى استفزازات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365