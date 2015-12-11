ارتفاع ضحايا تفجير ثلاث شاحنات ملغومة فى شرق سوريا إلى 60 قتيلا

>قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية ان عدد القتلى فى هجوم بثلاث شاحنات ملغومة فى شمال شرق سوريا اليوم الجمعة ارتفع الى ما بين 50 و60 قتيلا الى جانب اصابة 80 شخصا.

وقال ريدور خليل من خلال خدمة رسائل عبر الانترنت إن أحد الانفجارات الثلاثة وقع أمام مستشفى والثانى فى سوق والثالث فى منطقة سكنية فى بلدة تل تمر التى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب.

وألقت قوات الامن الكردية (الأسايش) فى بيان على موقعها الالكترونى المسؤولية على تنظيم الدولة الاسلامية. وتقع البلدة فى محافظة الحسكة التى يسيطر الاكراد على معظمها.