القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية متنوعة بينهم هاربين من المؤبد بالقاهرة

وتمكن النقيب أيمن عبد الرحيم معاون مباحث قسم شرطة بدر، من ضبط "هانى ع ح" 32 سنة، نقاش، والمحكوم عليه في القضية رقم 12272/4632 لسنة 2013م المرج "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب كريم عبد العزيز، معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "رضا ا ق" 34 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 168/1640 لسنة 2014م الأميرية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.
كما نحج النقيب مهند الباجورى معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من ضبط "محمد م س" 55 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2406 /43460 لسنة 2008م بلبيس / شرقية "سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، وتمكن النقيب معتز زايد، معاون مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "حسن ش ق" 50 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى 19 حكم حبس جزئي "غش تجارى" بإجمالى حبس 17 سنة.
كما تمكن الرائد محمد الوردانى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "عامر أ ع" 35 سنة، صاحب مخبز، والمحكوم عليه فى 11 حكم حبس جزئى "تموين" بإجمالى حبس 11 سنة.