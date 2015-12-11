القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية متنوعة بينهم هاربين من المؤبد بالقاهرة

شن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون، وخاصة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتمكنت من القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، بينهم هاربان من أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب أيمن عبد الرحيم معاون مباحث قسم شرطة بدر، من ضبط "هانى ع ح" 32 سنة، نقاش، والمحكوم عليه في القضية رقم 12272/4632 لسنة 2013م المرج "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب كريم عبد العزيز، معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "رضا ا ق" 34 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 168/1640 لسنة 2014م الأميرية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما نحج النقيب مهند الباجورى معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من ضبط "محمد م س" 55 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2406 /43460 لسنة 2008م بلبيس / شرقية "سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، وتمكن النقيب معتز زايد، معاون مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "حسن ش ق" 50 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى 19 حكم حبس جزئي "غش تجارى" بإجمالى حبس 17 سنة.

كما تمكن الرائد محمد الوردانى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "عامر أ ع" 35 سنة، صاحب مخبز، والمحكوم عليه فى 11 حكم حبس جزئى "تموين" بإجمالى حبس 11 سنة.