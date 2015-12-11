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القوى العاملة: تشكيل لجنة فنية مع ليبيا لبحث مستحقات العمالة المصرية العائدة

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القوى العاملة: تشكيل لجنة فنية مع ليبيا لبحث مستحقات العمالة المصرية العائدة القوى العاملة: تشكيل لجنة فنية مع ليبيا لبحث مستحقات العمالة المصرية العائدة
اتفقت وزارة القوى العاملة مع وزارة العمل بليبيا، لجنة فنية مشتركة لبحث القضايا العالقة بين وليبيا، وخاصة ما يتعلق بمستحقات العمال المصريين الذين تركوا ليبيا بفعل الأحداث الجارية.

وطلب مسعود إبراهيم، وزير العمل والضمان الاجتماعى بليبيا، خلال لقائه مع جمال سرور وزير القوى العاملة المصرى، استقدام عمالة مصرية للعمل فى المناطق الخاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية والجيش.

وأكد جمال سرور وزير القوى العاملة، حسب بيان اليوم، أنه سيتم بحث هذه المسألة وفقا لاعتبارات التعاون بين البلدين، أخذين فى الاعتبار الحفاظ على أمن العمالة المصرية.

وقال "سرور"، إنه بحث مع الوزير الليبى، على هامش الاجتماع الإقليمى الإفريقى الـ 13 لمنظمة العمل الدولية بأديس بابا، عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث القضايا العالقة بين مصر وليبيا، وخاصة ما يتعلق بمستحقات العمال المصريين الذين تركوا ليبيا بفعل الأحداث الجارية.

وحول أعداد العمالة المصرية العائدة من ليبيا بعد أحداث الربيع العربي حتى الآن، أوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالى العائدين نتيجة أحداث ليبيا المسجلين بقاعدة البيانات من المتضررين، بالحاسب الآلى بالوزارة وفقا لاستثمارات الحصر التى تقدموا بها، بلغ فى عام 2011 نحو 179 ألفا و957 فردا، وفى عام 2014 نحو 94 ألفا و896 فردا، وفى عام 2015 نحو 19 ألفا و929 فردا.
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