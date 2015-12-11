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فورين بوليسى: حقوقيون فى واشنطن يعارضون إتمام صفقات سلاح أمريكية للرياض

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فورين بوليسى: حقوقيون فى واشنطن يعارضون إتمام صفقات سلاح أمريكية للرياض فورين بوليسى: حقوقيون فى واشنطن يعارضون إتمام صفقات سلاح أمريكية للرياض
قالت مجلة "فورين بوليسى"، إن مجلس الشيوخ الأمريكى يستخدم صلاحيات رقابة جديدة، لتعقب مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة تعبر عن شعور متزايد، بعدم الارتياح فى "الكابيتول" من الحرب التى تقودها ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن، وهو الصراع الذى تقول الأمم المتحدة، إنه أسفر عن مقتل أكثر من 5700 شخص، وأجبر 2.3 مليون شخص على ترك منازلهم.

وأشارت المجلة، إلى أن محاولات الرقابة، التى اقترحها عضوان بارزان بمجلس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تأتى عقب ضغوط مكثفة من جماعات حقوقية فى الولايات المتحدة، تعارض صفقات سلاح أمريكية للرياض تقدر قيمتها بـ 1.3 مليار دولار.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد وافقت الشهر الماضى على البيع المبدئ، ومن المتوقع أن تتخطى عقبات الكونجرس هذا الأسبوع.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المنظمات التى تعارض مبيعات الأسلحة تشمل أوكسفام أمريكا والعفو الدولية فى أمريكا وهيومان رايتس ووتش، حيث تتهم تلك المنظمات الولايات المتحدة، بالتواطؤ فيما تسمية ضربات جوية تشنها السعودية فى اليمن.

وأوضحت فورين بوليسى، إن السلطات الجديدة للجنة مجلس الشيوخ، لن توقف مبيعات الأسلحة، إلا أنها ستفرض مزيد من الرقابة عليها.


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