الداخلية تحرر 94 قضية ضد مواطنين لممارساتهم السلبية ضد السائحين

قاد اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حملات أمنية مكبرة استهدفت المتهمين بالتنقيب عن الآثار، وتطهير المناطق الأثرية من الباعة الجائلين وحماية الأجانب فى مصر

وأسفرت الحملات الأمنية التى استمرت على مدار شهر، عن ضبط (28) قضية تنقيب عن آثار و(8) قضايا حيازة آثار والاتجار بها، و(3) قضايا عثور على آثار وضبط قضية عثور على آثار مبلغ بسرقتها وتحرير (201) قضية تعدٍّ على أراضى آثار وتنفيذ ( 52 ) قرار إزالة لتعديات واقعة على أراضى آثار.

كما تم ضبط (408) قضايا فى مجال مخالفات الفنادق السياحية و(857) قضية فى مجال مخالفات الشركات السياحية و(681) قضية فى مجال قضايا الآداب والمحلات العامة وتحرير 94 قضية ممارسة سلبية ضد السائحين وغلق (11) شركة سياحية مخالفة وغلق (4) محلات سياحية مخالفة وضبط (516) بائعا متجولا ودواب بدون ترخيص و6 متهمين فى قضايا هتك عرض و(10) قضايا سرقة وتنفيذ ( 910) أحكام قضائية (6 جناية ، 904 جنح حبس) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كلٍ على حدة.