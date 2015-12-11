"تموين الإسكندرية" تشن حملة مكبرة على الأسواق.. وتضبط لحوم غير صالحة

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

خلال الحملة، تم ضبط كلاً من " هشام. م "-42 سنة جزار لحيازته "126 " كجم لحوم ذبيح خارج المجازر العمومية، بها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"علوانى .س " -51 سنة صاحب فرش، لحيازته وعرضه للبيع "21 " صفيحة عسل أسود بإجمالي وزن " 420 " كجم، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، و"محمد .ح"- 53 سنة المدير المسئول عن مخازن بشركة توريدات صناعية، لحيازته عدد "1700"، ماكينة لحام، و"20000" بيك لحام مدون عليها من الخارج صينى الصنع ومدون عليها من الداخل صنع فى فرنسا على غير الحقيقة، وعبد المنصف محمد على عبيد سن 45 صاحب فرش، لحيازته وعرضه للبيع " 6540 " صاروخ " ألعاب نارية " مختلفة الأنواع والأحجام، أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.