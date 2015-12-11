خليجي يدعو فتاة لزيارة منزله .. فماذا حدث؟

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، شاباً خليجياً، بالحبس 3 أشهر لإقدامه على حجز الفتاة "أ، ك" في منزله بغير وجه قانوني بهدف الاعتداء عليها إلا أن جريمته لم تكتمل بسبب مقاومتها.

ووفقا لموقع 24 الإخباري، فرضت المحكمة غرامة مقدارها 2000 درهم على الشاب نظراً لارتكابه الجريمة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وذكرت النيابة العامة أن "الشاب حاول اغتصاب المجني عليها بعد انفراده بها في منزله، حيث كانت قد حضرت برفقة صديق الشاب لكن الأخير غادر المنزل بسبب ظرف طارئ كما ادعى".

وقالت الفتاة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إنها "التقت صديق المتهم في أحد فنادق دبي حيث قام بدعوتها إلى منزله، وبعد لحظات غادر صديقها المنزل، "اتضح انه منزل صديقه"، وظلت وحيدة مع المتهم بانتظاره إلا أنه غادر ولم يعد".

وأضافت أنها "همت بالخروج فقام المتهم بمنعها وضربها وإغلاق باب المسكن عليها طالباً منها احتساء مشروبات كحولية ثم حاول الاعتداء عليها فهربت من السكن".

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