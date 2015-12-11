أوقاف الأقصر تستعد لاحتفالات المولد النبوى بقوافل متنقلة فى 70 مسجدا

صرح الشيخ إسلام محمد الأزهرى المنسق الإعلامى لإدارة أوقاف بندر الأقصر، بأن الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اعتمد أكبر خطة لتغطية احتفالات المولد النبوى خلال شهر ربيع الأول، والتى أعدتها إدارة أوقاف بندر الأقصر بالتنسيق مع إدارة الدعوة.

وأضاف المنسق الإعلامى لإدارة أوقاف بندر الأقصر، أن الشيخ محمد صالح وجه خلال الاجتماع الشهرى بالسادة مديرى الإدارات الفرعية الأسبوع قبل الماضى بضرورة التفاعل مع الجمهور، ونشر الفكر الوسطى، وذلك من خلال القوافل المنتقلة لا سيما مع حلول شهر ربيع الأول واحتفالات المولد النبوى، وتم توليه الشيخ أحمد خليفة حسن مدير الدعوة هذا الملف، حيث تم التنسيق مع إدارة أوقاف بندر الأقصر برئاسة فضيلة الشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر.

وشملت الخطة لأول مرة 70 مسجداً من مساجد الإدارة، حيث انقسمت الخطة إلى شقين، الأول سيكون فى صورة احتفالات من يوم 1 ربيع الأول إلى 11 ربيع الأول، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات السبت المقبل من مسجد أبو الجود بالأقصر وتتوالى يوميًا، ويعقد الحفل الختامى للمديرية ليلة الثانى عشر من ربيع الأول بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر ومحمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر وجميع القيادات التنفيذية وقيادات الدعوة بالمحافظة.

أما الشق الثانى للخطة فسيكون فى صورة قوافل أسبوعية متنقلة من منطقة إلى منطقة، تبدأ الأسبوع الأول يوم الاثنين القادم من منطقة المنشاة لتغطى فيها خمسة عشر مسجدا، ثم تتجه الأسبوع الثانى إلى مدينة الاقصر لتغطى خمسة عشر مسجدا أيضا، ثم تتجه فى الأسبوع الثالث إلى منطقة الكرنك لتغطية خمسة عشر مسجداً، ثم تتجه الأسبوع الرابع من شهر ربيع الأول إلى منطقة شرق السكة جدير، وذلك فضلا عن القوافل والدروس التى يؤديها الأئمة والدعاة يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بمساجد أخرى غير مساجدهم المسكنين عليها.

يذكر أن القوافل المتنقلة بدأ العمل بها وتنظيمها بعد تولى الشيخ محمد زكى يونس إدارة أوقاف بندر الأقصر، وانطلقت بالتزامن مع احتفالات العام الهجرى الجديد، وأحدثت طفرة دعوية وتجاوب مع الجمهور لم يعهد من قبل ولا زالت تنظم شهريا.

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